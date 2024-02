Celular Seguro já bloqueou 20 mil aparelhos

O Programa Celular Seguro já recebeu, desde o lançamento em dezembro do ano passado, um total de 20.055 mil alertas de bloqueios de usuários que já instalaram o aplicativo em seus celulares.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o programa possui mais de 1,4 milhão de usuários cadastrados, com mais de 1,1 milhão celulares cadastrados na plataforma.

Em caso de perda, furto ou roubo do aparelho, os usuários que se cadastraram na plataforma podem bloquear o celular em questão, impedindo que eles sejam utilizados.

Entenda como funciona

- Após baixar o aplicativo ou acessar o site, é preciso fazer o login por meio da conta gov.br;

- O usuário deverá cadastrar o aparelho informando o número, marca e modelo. Pode ser registrado mais de um dispositivo, mas a linha deve estar cadastrada no CPF do usuário;

- O sistema permite o cadastro de uma ou mais pessoas de confiança, que poderão auxiliar criando ocorrências em nome do usuário. Em caso de perda ou roubo, o usuário ou a pessoa de confiança poderá registrar uma ocorrência por meio do site ou do aplicativo;

- Após descrever quando, onde e como ocorreu o problema, o sistema emitirá alertas para instituições participantes, para que tomem as ações necessárias, como o bloqueio de aplicativos financeiros, do aparelho e da linha telefônica;

- O bloqueio da linha telefônica, por meio do chip, estará disponível no aplicativo a partir de 9 de fevereiro. Até lá, será preciso continuar bloqueando a linha entrando em contato com a operadora de telefonia.

