Com bloqueio do X, Bluesky ganha mais de 1 milhão de usuários no Brasil

Após o banimento do X, antigo Twitter, no país por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a rede social Bluesky celebrou mais de 1 milhão de novos usuários no Brasil.

Idealizada pelo criador do Twitter, Jack Dorsey, a plataforma teve início como um projeto interno da plataforma antes da venda para o bilionário Elon Musk, e após o banimento do X no Brasil, milhares de brasileiros “migraram” para a plataforma, que apresenta muitas similaridades com a rede banida.

Briga entre X e Justiça brasileira

Na última sexta-feira (30), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X no Brasil após descumprimento das decisões da corte, não pagamento de multas pela plataforma e falta de indicação de um representante legal no país.

Na quarta-feira (28), o STF deu prazo de 24 horas para que a plataforma indicasse um novo representante legal no Brasil, prazo que venceu às 20h07 de quinta-feira (29), com a plataforma sendo bloqueada na noite do dia seguinte.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), que deu parecer favorável ao bloqueio.

Além do bloqueio da plataforma, também ficou estabelecida a aplicação de multa diária no valor de R$ 50 mil às pessoas naturais e jurídicas que utilizarem “subterfúgios tecnológicos”, como VPNs, para acessarem o X.

