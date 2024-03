Em uma votação nesta quarta-feira (13), a maioria da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, com 352 votos a favor e 65 contra, um projeto de lei que pode levar ao banimento do TikTok no país.

O projeto de lei, aprovado sob a justificativa de proteger a segurança nacional estadunidense, estabelece que a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, tem um prazo de seis meses para vender o aplicativo para donos não chineses.

A iniciativa é um endurecimento da posição dos EUA em relação à China e às tecnologias que ela controla, já que o TikTok é visto pelo governo como uma potencial ferramenta de espionagem e manipulação por parte do governo chinês.

