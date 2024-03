Equipes de robÃ³tica de MS participam do Festival Sesi no Distrito Federal

Participando de um dos maiores eventos de robótica educacional do país, o Festival Sesi de Educação, os alunos da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul competiram em Brasília no tornei, realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

Mais de 2 mil estudantes de 9 a 19 anos, de escolas da rede Sesi e Senai, públicas e privadas de todo o país participaram.

As atrações principais formam as competições de robótica educacional, divididas em quatro categorias: FLL, FTC, FRC e F1 in Schools.

Mato Grosso do Sul foi representado pelas equipes Mac Robots (Maracaju), Tera Robotics (Três Lagoas), TechVikings (Naviraí), Peregrine Race (Campo Grande) e BR Racing (Dourados).

Segundo o articulador da robótica na Rede Sesi de Educação em MS, Washington Luiz de Oliveira Carvalho, entre os destaques do Estado no festival estão a BR Racing, 15ª colocada geral no quesito velocidade da F1 in Schools, e a TechVikings, com ótimo desempenho na fase autônoma do robô na modalidade FRC.

Além disso, a gestão de projetos da Peregrine Race (F1 in Schools) e o pensamento criativo da BR Racing foram indicadas como menção honrosa pelos juízes do Festival Sesi de Robótica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também