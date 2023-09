Estado inaugura centro de operações da Infovia Digital de R$ 887 milhões

A Infovia Digital, rede de conectividade e tecnologia de ponta que ligará todo Mato Grosso do Sul será inaugurada nesta segunda-feira (18), pelo Governo do Estado, com a entrega do Centro de Operações de Rede (COR), em Campo Grande.

O contrato é uma parceria público-privada (PPP) firmada entre o Governo do Estado e a empresa Sonda e prevê a prestação de serviços de transporte de dados, voz e imagem para todos os equipamentos das unidades públicas estaduais.

A implantação da Infovia Digital deverá estar totalmente concluída até dezembro de 2024. O valor de investimento do contrato é de R$ 887 milhões, sendo R$ 306 milhões para a implantação da infraestrutura e R$ 581 milhões para operação e manutenção. O prazo do contrato é de 30 anos.

A rede contará com 7 mil quilômetros de rede de fibra óptica interligando os 79 municípios sul-mato-grossenses. O avanço digital engloba vários serviços, como o de telefonia, com instalação de 15 mil ramais IP (sistema de telefonia digital que utiliza protocolo de internet para transmitir voz) entre as unidades administrativas do Estado.

Todo o sistema do Governo será substituído por ramais VOIP, com conexão de fibra óptica. A proposta deve reduzir os custos com telefonia clássica do Estado, solução mais moderna e que possibilita integração com outras ferramentas dentro dessa rede. Em um futuro projeto de extensão, a rede poderá oferecer serviços de alta demanda de banda (vídeo monitoramento, diagnóstico de imagens médicas, ensino à distância).

O Centro de Controle e Monitoramento (CCM) será entregue na segunda-feira às polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, que contarão com a estrutura física realizada pela Infovia Digital e reforço à segurança pública por meio do vídeo monitoramento com câmeras OCR, instaladas pela parceria, e que oferecem o reconhecimento de placas de veículos e imagens de alta precisão.

Além disso a Infovia Digital proporciona o incentivo à conectividade do cidadão por meio da implantação de wi-fi com acesso gratuito em 129 praças públicas em todas as cidades do Estado.

Na Capital o acesso a internet gratuita será disponibilizado no Parque do Sol, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia. As outras localidades, dos 78 municípios restantes, ainda não possuem locais definidos.

