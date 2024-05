Facebook usará publicações para treinar IAs; saiba como negar acesso

Com o avanço da tecnologia nesses últimos anos, deu-se início a uma “corrida” entre companhias para ver qual desenvolveria a melhor Inteligência Artificial (IA), e a Meta, empresa controladora do Facebook, não quer ficar de fora dessa “oportunidade”.

A partir do dia 26 de junho, a Meta poderá usar todas as informações públicas no feed da plataforma para treinar seus modelos de IA, com objetivo de melhorar os textos e imagens gerados pela tecnologia.

Esse treinamento acontecerá de maneira passiva, ou seja, o usuário não precisa fazer nada, com qualquer pessoa que não abra um pedido de objeção sendo considerada como complacente com o uso de suas informações.

Serão analisadas postagens públicas na plataforma; fotos e legendas postadas; e mensagens para chatbots.

Como negar o acesso?

Antes de tudo, é necessário que o usuário acesso a página sobre ‘Direitos do Titular dos Dados na AI at Meta’ e selecione uma das razões pelas quais não deseja ter o perfil e postagens utilizadas nesse treinamento.

Para isso, será necessário que o usuário insira seu país de origem, nome, sobrenome e também o endereço de e-mail, além de inserir prompts que podem levar a inteligência artificial até ele (nome, feito pessoal, etc), e um print da tela, comprovando que houve localização de seu perfil pelo recurso.

Também é solicitado que o usuário descreva o problema em ter seus dados utilizados, e com tudo isto devidamente preenchido, poderá enviar o pedido.

Vale lembrar que a Meta analisará cada pedido, e poderá sim recusar o pedido, mas o esperado é que a plataforma acate as preferências do usuário.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também