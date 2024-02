Formulário do Google permite que você tire seus dados da busca

Em uma era digital em que a privacidade se torna cada vez mais escassa, o Google implementou, desde 2022, um formulário que permite aos usuários solicitar a exclusão de seus dados pessoais da busca. Essa medida visa combater a exposição não autorizada de informações por sites que agregam dados sem o consentimento dos titulares.

O formulário, de fácil acesso, possibilita que os usuários requisitem a remoção de dados sensíveis, como CPF, telefone, e-mail e endereço. Além disso, serve como recurso para aqueles prejudicados por conteúdos inapropriados na pesquisa, tais como fotos e vídeos íntimos, imagens pornográficas falsas, pornografia associada ao nome do usuário, abuso infantil, e imagens de pessoas menores de 18 anos, entre outros casos.

Como Solicitar a Exclusão de Dados:

1. Acesse o formulário fornecido pelo Google no link aqui.

2. Escolha a opção "O conteúdo contém suas informações pessoais" e indique seu país de residência.

3. Forneça detalhes sobre o que está sendo exibido na busca.

4. Insira seus dados de contato e informações adicionais sobre o conteúdo, como links, termos de pesquisa e capturas de tela.

5. Finalize clicando em "Enviar".

Após o envio da solicitação, o Google realiza uma análise para determinar se o conteúdo será removido da busca. É importante ressaltar que a remoção na Pesquisa Google não elimina o conteúdo da Internet, sendo aconselhável contatar diretamente o site de hospedagem, se o usuário se sentir à vontade para fazê-lo.

