Google vai começar a excluir contas inativas do Gmail

Seguindo o que foi anunciado em maio deste ano, o Google começará a excluir, a partir da próxima sexta-feira (1/12), todas as contas do Gmail que estiverem inativas há pelo menos dois anos.

As contas serão excluídas em fases, começando com as contas que foram criadas, mas nunca usadas novamente, seguidas das que não foram logadas ou usadas nenhuma vez nos últimos dois anos.

Uma vez que a conta for excluída, os dados de todos os serviços e plataformas do Google, incluindo Gmail, Docs/Sheets/Slides, Drive, Meet e Calendar serão deletados permanentemente. O perfil do YouTube relacionado a conta também será excluído, a menos que vídeos tenham sido enviados na plataforma.

Caso tenha uma conta do Google que deseja manter ativa, basta fazer login nela agora para mantê-la ativa por outros dois anos.

Para manter a conta ativa, basta ler ou enviar um e-mail no Gmail, usar o Google Drive, assistir um vídeo no YouTube, compartilhar alguma foto, baixar algum aplicativo, utilizar a pesquisa do Google ou usar a conta para fazer o login em algum aplicativo.

Uma exceção à regra de exclusão são contas utilizadas para se inscrever em sites e assinaturas e contas configuradas por meio de seu trabalho, escola ou outra organização, mesmo que elas estejam inativas por mais de dois anos.

