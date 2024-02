Hackers brasileiros "exportam" vírus que permite transferências bancárias ilegais

Um grupo de criminosos brasileiros está por trás de um esquema de fraude bancária que já atinge mais de 60 bancos, dentro e fora do Brasil, afirmou Fabio Assolini, da equipe de pesquisa da Kaspersky, empresa especializada em produção de softwares de segurança.

Segundo Assolini, o malware, identificado como Coyote, é distribuído por e-mail e se disfarça como uma atualização do Windows, e uma vez aberto, invade o sistema, passando despercebido pelo antivírus.

O ataque é direcionado à computadores em empresas e órgãos públicos, onde ele tem como objetivo roubar informações bancárias dos usuários.

O que torna esse malware tão eficaz está na capacidade dele de operar em diferentes sistemas operacionais, utilizando de uma linguagem de programação que permite a ele ser um vírus multimodal.

Após se instalar, o vírus monitora as atividades bancárias das vítimas, e passa a capturar dados sensíveis e realizar operações financeiras sem que o usuário perceba. Para evitar que seja percebido, o vírus bloqueia a tela da vítima e emite falsos comunicados de atualização do Windows, permitindo que as transferências ilegais ocorram.

Apesar do Brasil ser o principal alvo desses ataques, o vírus já foi detectado em outros países da América Latina. Instituições financeiras e empresas são os principais alvos dos criminosos.

