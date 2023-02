Homem identifica hemorragia interna após alerta de smartwatch

Os smartwatch atualmente já fazem parte do cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo, e apesar de não ser uma tecnologia tão nova neste ponto, casos do aparelho salvando a vida de seus donos continuam surgindo, como foi o caso relatado por um estadunidense na rede social Reddit.

O usuário, que utiliza o apelido DigitalMofo, postou a história em um fórum dedicado ao Apple Watch, onde detalhou a experiência.

Segundo o seu relato, ele ativou o modo não perturbe do aparelho durante o horário de almoço e foi tirar um cochilo. Ao acordar, ele notou um número excessivo de notificações sobre irregularidades na frequência cardíaca e saturação de oxigênio, o que o preocupou.

O homem então contatou, remotamente, um médico, que conferiu os resultados do dispositivo por meio de uma videochamada e acionou o 911, número de emergência dos Estados Unidos.

No relato, o usuário conta que a equipe médica identificou um "sangramento gastrointestinal", e que, caso tivesse demorado um pouco mais para ir ao hospital, ele teria desmaiado e morrido em decorrência da hemorragia interna.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também