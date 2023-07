Instagram deve lançar nesta quinta-feira o Threads, competidor do Twitter

O Instagram deve lançar nesta quinta-feira (6) o aplicativo Threads, plataforma social que deve competir com o Twitter de Elon Musk. A data de lançamento foi vazada acidentalmente pela App Store da Apple.

O lançamento da plataforma se aproveita dos problemas enfrentados pelo Twitter desde a aquisição da plataforma por Musk, no ano passado, com o mais recente sendo a limitação no número publicações que o usuário pode ver diariamente.

Nesta quinta-feira (5), além de aparecer na App Store, uma versão da plataforma para navegadores ficou disponível por algumas horas, e mostrou que a rede social já conta com diversas celebridades, artistas e influenciadores, além de desenvolvedores da Meta.

O CEO da Meta Mark Zuckerberg e o CEO do Instagram, Adam Mosseri, já tem perfis na plataforma, além de empresas como a Netflix.

Personalidades brasileiras como Maisa, a ex-BBB Juliette e o comediante Thiago Ventura também tem seus perfis na rede de Zuckerberg. Além disso, o Grupo Globo e o Multishow integram a lista de marcas brasileiras que já marcam presença por lá.

