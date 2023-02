Internet se torna campo de golpes, mas advogado alerta 'não existe dinheiro fácil'

Com a evolução da tecnologia e a internet acessível, os golpes virtuais ficaram mais simples de desenvolver, até mesmo com a chegada do PIX que atraiu muitos criminosos, estratégias de dinheiro fácil, por exemplo, é uma das principais usadas pelos golpistas.

Com uma propagando atrativa, prometendo retorno que passa de 100% do valor investido, muitas pessoas acabam 'caindo' na armadilha. O advogado civil e trabalhista, Thiago Gusmão, alerta que nunca existiu e nunca terá 'dinheiro fácil na internet' e os usuários da rede precisam estar atentos aos novos métodos.

"Estes golpes estão sendo aprimorados constantemente, quando as pessoas aprendem que eles se tornam comum, elas aprendem a evitar e os golpistas vão atrás de novas estratégias, mas mesmo surgindo novas maneiras, todos tem algo em comum, que é o dinheiro fácil, seja com investimento com retorno exorbitante ou tabela do pix", orienta.

Uma das mensagens enviadas por golpistas

O advogado ainda destaca que além de perder o dinheiro, os links podem gerar uma autorização aos criminosos para terem acesso ao seu aparelho celular, nessa oportunidade, eles acessam redes sociais, contas bancárias e todos seus contatos pessoais.

"Não pode clicar em qualquer link que recebe no whats app, porque eles dão autorização para os golpistas terem acesso aos seus dados, é importante também que quando aparecer essas propostas com retornos que não existem, não façam os procedimentos que eles peçam, porque não vai existir pix de retorno fácil com valores altos", frisa.

Apesar dos casos se tornarem cada vez mais normais, Gusmão ressalta que esses golpistas são muito bem preparados e, dificilmente, são localizados.

"Tem que prestar bastante atenção, porque uma vez perdido o seu dinheiro não terá mais retorno. Eles são muito bem preparados, raramente eles são encontrados, a Polícia Civil investiga muito estes casos em canais de vendas, eles tentam, mas é muito complicado porque são pessoas experientes no que fazem. Então, tem que tomar cuidado para não acreditar em qualquer coisa", afirma.

Em caso com vítimas, que teve seus dados acessados, contas de redes sociais hackeadas ou até mesmo depositou valores, Thiago reforça a importância de acionar sua agência bancária e registrar a ocorrência.

"Quem cair no golpe do pix deve imediatamente entrar em contato com o banco, para solicitar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX, com isso, o banco acionará a instituição financeira do golpista, avisando que a operação pode ser fraudulenta, congelando o valor por 72h. Se confirmada a fraude, a instituição financeira devolve o dinheiro para a vítima desse golpe", explicou.

Deixe seu Comentário

Leia Também