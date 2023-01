Meta anuncia que irá bloquear conteúdo de apoio à invasão em Brasília

A Meta, empresa responsável por controlar o Facebook, Instagram e WhatsApp, declarou que todo conteúdo que defenda a invasão aos prédios sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrida neste domingo (8), será retirado de suas redes sociais.

À BBC, um porta-voz da Meta disse que quaisquer postagens "pedindo que as pessoas peguem em armas ou invadam à força o Congresso, o Palácio do Planalto e outros prédios federais" serão excluídas de imediato.

"Também estamos classificando isso como um ato de violação, o que significa que removeremos conteúdo que apoie ou enalteça essas ações", explicou o porta-voz da empresa. "Estamos acompanhando a situação ativamente e continuaremos excluindo conteúdo que viole nossas políticas”, completou.

A ação da empresa não é inédita, já que logo após a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, nos Estados Unidos, a plataforma também tomou medidas parecidas contra apoiadores do ato anticonstitucional.

