"Não tenho nem reação para isso": WhatsApp lança figurinhas feitas por IA no Brasil

O WhatsApp começou a liberar no Brasil, de forma gradual, a nova funcionalidade que permite aos usuários criarem figurinhas através de inteligência artificial. A ferramenta já estava disponível para usuários falantes do inglês, mas somente agora está disponível em português.

“Você pode criar suas próprias figurinhas usando a inteligência artificial (IA) no WhatsApp. As figurinhas criadas com IA são geradas por inteligência artificial usando uma tecnologia segura da Meta, com base na descrição fornecida por você. Depois de enviada, a figurinha gerada com IA aparecerá automaticamente na sua bandeja de figurinhas”, explicou a empresa sobre a funcionalidade.

Para criar a figurinha, basta acessar qualquer conversa, tanto no aplicativo para Android quanto para iPhone, tocar no ícone de figurinhas ou emojis, selecionar a opção “Usar IA” e digitar a descrição da figurinha que deseja criar.

Caso não fique satisfeito com a sua ‘criação’, basta tentar novamente com uma nova descrição ou informações mais detalhadas.

Assim como toda funcionalidade da plataforma, a criação de figurinhas por IA será liberada de forma gradual para os usuários no Brasil, ou seja, algumas pessoas terão acesso antes que outras.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também