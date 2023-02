Netflix anuncia regras para compartilhamento de senhas; veja

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (9) as novas regras para o compartilhamento de senhas da plataforma. Apesar do anuncio global, as regras não valem para o Brasil, mas já estão sendo implementadas em países como o Canadá, a Nova Zelândia, Portugal e Espanha.

Segundo informações da plataforma, a conta poderá ser usada em uma única residência, sendo necessário configurar a localização principal para um endereço físico.

Quem divide a conta sem morar junto com outra pessoa poderá transferir o perfil para uma nova conta em que ele será o pagante, com objetivo de não perder o histórico de visualizações e recomendações da plataforma, além de manter o acesso em dispositivos pessoais.

A gigante do streaming também explicou que os assinantes poderão adicionar mais um colaborador com os planos Standard ou Premium, permitindo que até duas pessoas que vivem fora da residência consigam acessar o serviço. Não foram divulgados preços para o Brasil, nem se as regras serão implementadas, mas em Portugal, cada pessoa extra paga o equivalente à R$ 22.

