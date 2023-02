Neuralink inicia testes de chip cerebral com humanos

A empresa de biotecnologia Neuralink, do bilionário Elon Musk, iniciou o cadastramento de voluntários para testes com o chip cerebral da empresa. Em dezembro do ano passado, Musk informou que sua empresa começaria a testar os implantes em humanos em até seis meses.

“Já enviamos a maioria dos documentos necessários para a Food and Drug Administration [FDA, órgão equivalente à vigilância sanitária nos EUA]. Achamos que, provavelmente, em cerca de seis meses poderemos ter nosso primeiro neurolink em um ser humano”, declarou o bilionário no final de 2022.

Segundo a empresa, a tecnologia da Neuralink promete tratar danos cerebrais graves, como cegueira e paralisia.

Apesar de parecer uma ideia perigosa, o bilionário reafirmou que a empresa promete ser cuidadosa durante os testes, e que eles desejam ter certeza que o dispositivo funcionará antes de colocá-lo em um ser humano.

“Queremos ser extremamente cuidadosos e certos de que funcionará bem, antes de colocar um dispositivo em um ser humano”, comentou.

No site da Neuralink já é possível encontrar uma aba para inscrição nos testes. É necessário que o voluntário more nos Estados Unidos, tenha mais de 18 anos, e seja portador de qualquer tipo de condição associada ao cérebro, como paraplegia, perda de visão, quadriplegia ou surdez.

Apesar da promessa revolucionária, segundo a Reuters, a empresa está sob investigação federal nos Estados Unidos por denúncias de violação do bem-estar de animais em testes realizados em laboratório.

Os funcionários da empresa alegaram que estariam sendo pressionados para apressar experimentos, o que resultaria em sofrimento e morte desnecessária dos animais usados nos testes laboratoriais.

