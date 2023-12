Português foi uma das línguas mais populares no Duolingo em 2023

O Duolingo divulgou nessa segunda-feira (4) o seu Relatório Anual de Idiomas, com as línguas mais populares na plataforma em 2023, com o português entrando pela primeira vez no Top 10 dos idiomas mais estudados.

O inglês continua sendo a língua mais estudada, sendo a número um em 122 países. O português se destacou este ano, destronando russo e entrando para o Top 10, em 10º lugar.

O coreano também se destacou, subindo para a 6ª posição nas línguas mais estudadas na plataforma. Segundo a plataforma, o Brasil é o país que mais estuda coreano do mundo.

Confira o ranking de idiomas mais estudados do Duolingo:

1º lugar - Inglês

2º lugar - Espanhol

3º lugar - Francês

4º lugar - Alemão

5º lugar - Japonês

6º lugar - Coreano

7º lugar - Italiano

8º lugar - Híndi

9º lugar - Chinês

10º lugar - Português

