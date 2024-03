Rompimento de fibra interrompe atendimentos presenciais do Detran-MS

Carla Andréa, com Governo do MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), informou que nesta quarta-feira (06), houve um rompimento de fibra na região de Ponta Porã, e os serviços presenciais de agências de nove localidades foram interrompidos, sendo elas Sete Quedas, Aral Moreira, Antônio João, Amambai, Laguna Carapã, Tacuru, Coronel Sapucaia, Paranhos e Ponta Porã.

Enquanto o sistema não volta ao ar, o Detran pede que as pessoas usem as ferramentas digitais. A instituição disponibiliza 95% dos seus serviços no aplicativo Detran-MS e na plataforma Meu Detran.

Assim que foi detectada o rompimento da fibra, a Diretoria de Tecnologia e Informação (Dirti) entrou em contato com a operadora responsável pelo atendimento, a Oi, que prevê solucionar o caso em até 19 horas.

