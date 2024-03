RÃºssia e China planejam colocar uma usina nuclear na Lua atÃ© 2035

Segundo o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov, a Rússia, em parceria com a China, está considerando instalar uma usina nuclear na Lua entre 2033 e 2035. Ação que permitirá a construção de assentamentos lunares.

Os dois países têm focado em um programa lunar, na qual Moscou contribuiu com a experiência em “energia espacial nuclear”. Borisov ainda relatou que os painéis solares não serão capazes de fornecer eletricidade suficiente para abastecer esses assentamentos lunares, por outro lado, ele afirmou que a energia nuclear conseguiria.

A Rússia tem planos ambiciosos para explorar a Lua, mas se atrasaram pelo fato do programa espacial russo ter sofrido uma série de reveses nos últimos anos, como a missão que levou 47 anos para se realizada e falhou em 2023, depois que a espaçonave Luna-25 perdeu o controle e caiu. Já a China disse em fevereiro, que pretende colocar o primeiro astronauta chinês no corpo celeste.

