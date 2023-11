Segundou sem saldo: Bradesco apresenta falha e clientes ficam com contas zeradas

Clientes do Bradesco acordaram nesta segunda-feira (27) com uma “surpresinha”: o saldo em suas contas foi zerado ou negativado devido uma falha do aplicativo. O banco informou que um erro foi a causa do problema.

Segundo o site Downdetector, que monitora a atividade de serviços digitais, os usuários começaram a registrar os problemas logo no início do dia, por volta das 6h, com o pico de reclamações por volta das 10h18.

O Bradesco explicou que um processamento noturno do banco não foi atualizado corretamente, o que causou que as contas ficassem zeradas ou negativadas.

Nas redes sociais, usuários reclamaram do problema, com capturas de tela dos saldos, com alguns ficando negativados por mais de R$ 1.700, enquanto outros perderam poucas quantias, como centavos.

Segundo a instituição, os serviços devem ser regularizados em breve. O problema ainda persiste para alguns usuários.

