Sextou, mas sem postar: WhatsApp, Facebook e Instagram ficam fora do ar

Sexta-feira chegou, e é um dia que muitos tiram para postar fotos e comemorar nas redes a folguinha do fim de semana, mas infelizmente a tarefa não será fácil hoje (16), já que o Facebook, Instagram e WhatsApp estão apresentando instabilidades.

Segundo o portal Downdetector, especializado em vigiar a situação de serviços online, as três plataformas, todas da Meta, começaram a apresentar instabilidade por volta das 14h30 (horário local), e já contam com centenas de reclamações.

No WhatsApp, usuários relataram problemas em enviar mídias, áudios e figurinhas, já no Instagram e Facebook o problema está na publicação de Stories e mídias pelos chats próprios dos aplicativos.

Os usuários, sem terem onde reclamar, foram até o Twitter para reclamar da indisponibilidade dos serviços, tornando o WhatsApp um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

A Meta, empresa dona das plataformas não se pronunciou até o momento sobre a instabilidade.

