"TerÃ§ou" sem stories: Instagram e Facebook ficam fora do ar

O Instagram e Facebook, ambas redes sociais da Meta, estão apresentando instabilidade nesta terça-feira (5), com usuários reclamando de problemas de conexão e dificuldade em acessarem as plataformas.

Segundo o portal Downdetector, especializado em vigiar reclamações de usuários de serviços online, o pico da instabilidade ocorreu por volta das 11h15, com mais de 3.700 notificações para o Instagram e mais de 7.800 para o Facebook.

Ao tentar acessar qualquer uma das duas redes sociais, o usuário se depara com uma mensagem de erro, informando que não foi possível acessar a página.

Feed e stories não carregam

Meta, controladora das plataformas, não se manifestou até o momento e nem deu previsão de quando os serviços serão normalizados.

