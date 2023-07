Threads é ameaçada de processo pelo Twitter

O Instagram lançou nesta quinta-feira (6) o Threads, rede social criada para competir com o Twitter, porém, mesmo com pouco mais de 1 dia disponível ao público geral, a plataforma já enfrenta um processo da rede social rival.

Segundo informações do portal de notícias norte-americano Semafor, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram, WhatsApp e a nova rede social, recebeu uma carta do advogado do Twitter, Alex Spiro.

No documento, Spiro argumenta que a equipe da Meta contratou vários ex-funcionários do Twitter para desenvolver o Threads, e alega que vários desses ex-funcionários ainda possuem acesso a segredos comerciais e informações confidenciais do Twitter, o que resultou em um aplicativo “copiado” que viola normas e leis de proteção à propriedade intelectual nos EUA.

Junto das acusações, o Twitter ameaçou iniciar uma ação legal contra o Meta, buscando medidas compensatórias e judiciais para interromper o suposto uso não autorizado de seus segredos comerciais, além de exigir que eles deixem de utilizar informações altamente confidenciais da plataforma.

Em resposta às acusações, por meio do diretor de comunicações da empresa, Andy Stone, afirmou em um post no Threads que a equipe de engenharia do Threads não conta com ex-funcionários do Twitter.

Na plataforma do passarinho, Musk comentou sobre a situação, onde afirmou que “concorrência é boa, trapacear não”.

