Todos os mais de 5 mil municípios brasileiros estão aptos a receber 5G

A partir desta segunda-feira (2), todos os mais de 5 mil municípios do Brasil estão aptos a receber a ativação do 5G standalone, o 5G "puro”, após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Entidade Administradora da Faixa (EAF) finalizarem a limpeza da faixa de 3,5 GHz.

A implementação da rede 5G standalone, que é conhecida por sua alta velocidade, só foi possível após a liberação da faixa de 3,5 GHz e integra as metas do edital do leilão do 5G, realizado em 2021, e foi concluída 14 meses antes do prazo previsto no cronograma inicial.

Formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as ganhadoras do leilão em 2021, a EAF liderou os esforços para liberar a faixa, além de implementar infovias fluviais na Amazônia e instalar redes privativas e seguras para o governo federal.

O processo envolveu duas etapas iniciais, sendo elas a mitigação de interferências e a desocupação de estações satelitais e a migração da TVRO ("Television Receive Only" em inglês, que se refere aos canais aberto de TV).

Nos locais que ainda não tem acesso ao sinal 5G, a instalação ainda dependerá do planejamento de cada operadora, com elas tendo, segundo o edital, até 31 de julho de 2029 para atender 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes.

