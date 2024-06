Tudo em um cantinho só: Instagram e WhatsApp dividirão os mesmos stories

A Meta, empresa dona do Instagram e WhatsApp, estaria desenvolvendo uma nova funcionalidade para as redes “irmãs”, permitindo o compartilhamento dos stories de uma rede, na outra.

Segundo o pesquisador de aplicativos Alessandro Paluzzi, a opção de compartilhar os stories do Instagram no WhatsApp deve aparecer ao lado do botão já existente para compartilhar a publicação no Facebook.

Por se tratar de um recurso ainda em fase de testes, não se tem uma data específica para a sua chegada, mas espera-se que a opção chegue, de forma gradativa para todos os usuários, ainda nos próximos meses.

