Uber vai permitir que adolescentes peçam corridas no Brasil

A Uber lançou uma nova funcionalidade no Brasil nesta quarta-feira (1º), chamado de Uber Adolescentes, que permite jovens de 12 a 17 anos solicitarem corridas por conta própria, com supervisão dos pais ou responsáveis.

Para configurar uma conta para o adolescente, o responsável deverá convidar o jovem por meio do perfil familiar no aplicativo do Uber. Após isso, o adolescente deve acessar o link e criar sua conta no aplicativo.

Quando o adolescente realizar o pedido de uma corrida, os responsáveis receberão o pedido e podem acompanhar em tempo real todo o trajeto, do embarque ao desembarque, e, caso necessário, também podem ligar para o motorista.

No momento, a nova funcionalidade só está disponível em Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, em São Paulo, e em Cuiabá (MT), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

