Usuários poderão mandar mensagens para outros aplicativos através do WhatsApp

O WhatsApp, mensageiro da Meta, está se preparando para introduzir uma nova funcionalidade que permite aos usuários do aplicativo se comunicarem, sem a necessidade de deixar a plataforma, com usuários de outros aplicativos.

A nova funcionalidade está sendo desenvolvida pela Meta após a aprovação da Lei dos Mercados Digitais (DMA) na União Europeia, que regulamenta as grandes empresas de tecnologia e tem como uma de suas exigências que as empresas permitam que os usuários possam se comunicar entre si através de vários aplicativos.

Segundo o portal WaBetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo de troca de mensagens, essa novidade será implementada na aba de conversas, junto com mensagens arquivadas.

A nova opção se chamará ‘conversas com apps de terceiros’, e agrupará as mensagens de usuários em outros aplicativos, como Telegram, Messenger, Google Google Mensagens.

Por se tratar de uma funcionalidade em desenvolvimento, não se sabe quando ela chegará para todos os usuários, no entanto, seu desenvolvimento pode demorar mais que o normal, já que seu desenvolvimento depende dos outros aplicativos avaliarem a integração.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também