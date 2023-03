Voltando com tudo? Vendas de discos de vinil superam as de CDs

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

Considerado por vários como uma parte do passado, os discos de vinil voltaram a ser algo atual segundo dados Associação da Indústria Fonográfica da América (RIAA), que mostrou que pela primeira vez desde 1987 a venda de discos ultrapassou a de CDs nos Estados Unidos.

Em 2020, foram vendidos 41 milhões de unidades de discos de vinil em comparação com 33 milhões de CDs. Segundo o relatório da RIAA, as vendas de discos de vinil vêm subindo nos últimos 16 anos, e atualmente represente 71% de toda a receita de formatos físicos de música.

A Entertainment Retailers Association (ERA) relatou a mesma mudança no mercado do Reino Unido, e associações da Alemanha, do Japão e da Coreia do Sul também registraram esse aumento, dando a entender que a tendência é global.

