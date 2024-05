WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de hoje; veja lista

Um total de 35 aparelhos celulares das marcas Samsung, Apple, Motorola, Lenovo, Huawei, LG e Sony deixarão de suportar, a partir desta quarta-feira (1º), o funcionamento do WhatsApp, se tornando obsoletos para o funcionamento do aplicativo.

Mas calma aí. Quem tem o celular nessa lista não precisa se preocupar no momento, já que o aplicativo não deixará de funcionar de imediato, mas deixará de receber atualizações de segurança e, com o tempo, não poderá mais ser acessado no aparelho. Apesar disso, ainda é recomendado que o usuário faça o backup de suas conversas e migre para um aparelho compatível com o mensageiro.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, destacou que a decisão visa melhorar a segurança e a eficiência da ferramenta, o que exige uma adaptação às capacidades técnicas que somente modelos mais atuais de celulares podem oferecer.

Confira a lista de aparelhos de acordo com cada marca:

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.

Apple

iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.

Motorola

Moto X e Moto G

Lenovo

Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.

Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.

LG

Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.

Sony

Xperia Z1 e Xperia E3.

