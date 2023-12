WhatsApp está testando recurso que permite música de fundo durante videochamadas

A Meta lançou uma nova atualização para a versão beta do WhatsApp para iOS, sistema que roda em celulares iPhone, onde testa uma nova funcionalidade que permite o compartilhamento de áudio durante chamas de vídeo.

Conforme o relatado pelo site WaBetaInfo, que é especializado no aplicativo de troca instantânea de mensagens, a nova funcionalidade surge como um complemento para o compartilhamento de tela, outra funcionalidade que também está sendo testada pelo WhatsApp.

A novidade permitirá que qualquer áudio reproduzido no celular do usuário seja compartilhado com quem está na chamada. Para usar da novidade será necessário que a opção esteja ativada, e para evitar incidentes, um aviso ainda será exibido, informando que todos da chamada irão ouvir o áudio e música reproduzida no seu celular.

Segundo o portal, o compartilhamento de áudio “adiciona uma camada dinâmica às videochamadas”, aumentando a interatividade entre seus usuários.

Deixe seu Comentário

Leia Também