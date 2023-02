WhatsApp irá permitir envio de arquivos de até 2 GB

O WhatsApp segue com as melhorias para tentar competir com seus concorrentes, como o Telegram, e nesta quarta-feira (15), o aplicativo lançou a versão 23.3.0.76 da beta para iOS, que permite o compartilhamento de arquivos de até 2 GB de tamanho.

A funcionalidade já está disponível para alguns usuários, já que foi lançada parcialmente junto da funcionalidade Comunidades. Os testes ocorrem como forma de permitir que mais usuários do aplicativo iOS possam utilizar dos limites maiores de compartilhamento.

Apesar de já estar sendo testada, ainda não há qualquer informação de quando o update estará disponível em todos os aparelhos, mas por já estar em beta, o lançamento definitivo não deve demorar muito tempo.

