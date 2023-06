WhatsApp irá permitir o uso de várias contas no mesmo aparelho

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que permite ao usuário utilizar mais de uma conta no mesmo aparelho, sem a necessidade de utilizar aplicativos terceiros ou apelar para a “gambiarra” de utilizar a versão Business do aplicativo.

Segundo o portal WABetaInfo, site especializado em compartilhar notícias sobre atualizações no aplicativo, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento e poderá ser lançada em futuras versões betas do aplicativo, mas sem previsão de quando a atualização chegará aos usuários.

O código que indicou a presença da funcionalidade foi encontrado no WhatsApp Business, versão do aplicativo para empresas, mas, segundo o portal, tem indícios que é compatível com a versão “padrão” do aplicativo, o WhatsApp Messenger.

Ainda não está claro se também será possível usar contas duplas em dispositivos auxiliares que estão ligados ao dispositivo primário.

