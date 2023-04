WhatsApp permitirá bloqueio de conversas com senha e biometria

O WhatsApp é atualmente um dos aplicativos de troca de conversa mais utilizados ao redor do mundo inteiro, e buscando garantir a privacidade dos usuários, o mensageiro virtual pretende colocar uma camada extra de segurança, desta vez diretamente nas conversas.

A nova funcionalidade foi descoberta pelo portal WABetaInfo na versão de testes 2.23.8.2 do aplicativo para o sistema Android e é chamada de Chat Lock, que em tradução livre significa “bloqueio de bate-papo”.

A opção permite que o usuário possa bloquear conversas, individuais ou em grupo, com senha e leitura biométrica ou facial, adicionando uma camada extra de segurança no aplicativo, que atualmente já permite o bloqueio geral com uma senha ou biometria.

No entanto, a opção pode ser usada sozinha, assim bloqueando somente certas conversas mais sensíveis sem gerar empecilhos ao usuário que gosta de acessar o aplicativo de maneira rápida, sem a necessidade de colocar uma senha ou ter sua digital ou rosto reconhecido por seu aparelho.

Ainda não há uma data para quando a nova funcionalidade será disponibilizada, já que ainda está sendo testada.

