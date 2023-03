WhatsApp permitirÃ¡ que chamadas de desconhecidos sejam bloqueadas

O WhatsApp começou a desenvolver para seus usuários do sistema Android uma nova funcionalidade que permite que chamadas de números desconhecidos sejam bloqueadas dentro do aplicativo, sem a necessidade de bloquear o contato em específico.

O recurso foi descoberto pelo portal WABetaInfo, site focado em notícias e vazamentos da plataforma de mensagens da Meta. Segundo o site, a atualização ainda não está disponível para versões de teste do aplicativo e muito menos para o público-geral, e não tem data para chegar na versão final do aplicativo.

A funcionalidade atende a um pedido feito pelos usuários após a implementação do recurso Comunidades, que permite a criação de mega-grupos com até 5 mil pessoas, já que seu número de telefone fica disponível para todos que estiverem no grupo com você.

Segundo informações do portal, a opção poderá ser habilitada facilmente com a ativação de uma opção na aba de configurações do aplicativo.

