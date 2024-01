WhatsApp terá sistema próprio para compartilhar arquivos via Bluetooth

A Meta, empresa controladora do WhatsApp, estaria desenvolvendo uma nova tecnologia para o aplicativo, que permitiria aos seus usuários compartilharem arquivos dentro da plataforma, via Bluetooth.

Segundo informações do portal WABetainfo, a funcionalidade ainda está em fases de teste, ou seja, não se sabe quando o recurso vai chegar aos usuários, e deve manter o sistema de criptografia já utilizado em mensagens, garantindo a segurança dos arquivos enviados.

Para compartilhar arquivos, será necessário que ambos os usuários abram a aba ‘Compartilhar Arquivos’, com o “remetente” selecionando o documento e iniciando a transferência. Para concluir o compartilhamento, é necessário que a aba permaneça aberta.

Atualmente o WhatsApp permite o compartilhamento de arquivos de até 2 GB, no entanto, ainda não se sabe se a nova funcionalidade irá ter o mesmo limite, já que a companhia ainda não se pronunciou sobre a ferramenta, que ainda está em testes.

