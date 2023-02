Xô embuste: Aplicativo troca ex por imagens de cães e baguetes em fotos

As vezes terminar um relacionamento pode ser traumático, mas com toda certeza uma das piores coisas é perder fotos que ficaram boas demais, mas foram estragadas por uma pessoa em específico. Buscando dar uma “segunda chance” para essas imagens, a Picsart, empresa de edição de fotos e vídeos, disponibilizou uma inteligência artificial (IA) que substitui o ex por um cachorro ou uma baguete.

“Todos já passamos por isso: você adora uma foto, mas ela está prejudicada pela presença de alguém que não está mais na sua vida (…) Você prefere não ver ou pensar nisso, porém não quer deletar todas as fotos que tiraram juntos”, comentou a empresa no comunicado sobre a ferramenta.

Utilizar o aplicativo é tão simples quanto parece, sendo necessário somente fazer o upload da imagem, clicar na pessoa indesejada e selecionar a opção AI Replace, que deixará você substituir a pessoa por uma cobra, um cachorro, uma baguete ou uma bandeira vermelha.

O aplicativo está disponível para download no iOS e Android, porém com uma quantidade limitada de imagens que podem ser editadas de graça, então escolha bem. Também existe uma versão web da IA para PC.

