Criança é atropelada por moto ao tentar atravessar avenida de Guia Lopes da Laguna

Criança, que não teve a identificação divulgada, foi atropelada por uma motocicleta no final da manhã desta quinta-feira, dia 5, ao tentar atravessar uma avenida de Guia Lopes da Laguna - a 233 quilômetros de Campo Grande.
O fato foi registrado na Avenida Visconde de Taunay, em frente a um poste de saúde e a vítima sofreu diversas escoriações pelo corpo.
Segundo informações do site Jardim MS News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a criança para atendimento médico no Hospital Edelmira Nunes de Oliveira.
O motociclista permaneceu no local e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.
