Trânsito

Motociclista é atropelado por caminhão ao tentar trocar de faixa na Capital

Acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira na Avenida Consul Assaf Trad

10 setembro 2025 - 18h17Taynara Menezes e Brenda Assis    atualizado em 10/09/2025 às 18h19
Acidente aconteceu na tarde desta quarta FeiraAcidente aconteceu na tarde desta quarta Feira   (Foto: Brenda Assis)

Um motociclista, não identificado, foi atropelado por um caminhão ao tentar trocar de faixa na via, na tarde desta quarta-feira (10), na Avenida Consul Assaf Trad, sentido bairro/centro em frente ao supermercado Atacadão, em Campo Grande.

O homem estava acompanhado de sua esposa na garupa, quando tentou fazer uma mudança de faixa para se colocar à frente do caminhão.

Durante a ultrapassagem, o motociclista perdeu o equilíbrio, bateu no caminhão, caiu no chão e foi atropelado pelo veículo, que é de uma empresa de marcenaria e estava a caminho da empresa.

Apesar do susto, o homem foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), consciente e orientado no momento do resgate. A mulher teve laceração grave na perna esquerda, os dois foram encaminhados para a Santa Casa.

O motorista do caminhão permaneceu no local e contou a equipe que sentiu o veículo levantar ao passar por cima do rapaz. O trânsito na região ficou totalmente interditado, durante o resgate, mas já foi liberado.

