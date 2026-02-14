Menu
Motorista sofre mal súbito e morre logo após bater carro em árvore em Campo Grande

Ele teria sentido uma pontada no peito durante a sexta-feira e buscaria atendimento no sábado

14 fevereiro 2026 - 10h32Luiz Vinicius
Carro se chocou contra uma árvoreCarro se chocou contra uma árvore   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O motorista Messias Florencio da Silva morreu na manhã deste sábado, dia 14, logo após sofrer um mal súbito e colidir contra uma árvore, na rua Iparemim, em Campo Grande.

Informações iniciais apontam que ele teria passado mal, horas antes e estaria se deslocando em busca de socorro médico, quando aconteceu o mal súbito.

A esposa dele, que estava no veículo, foi socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em razão do estado emocional.

Segundo o delegado Roberto Morgado, da Depac Cepol, explicou que há chances do acidente ter acontecido em razão do mal súbito e isso ter provocado a morte de Messias.

"Segundo a família, ele ontem começou a sentir pontadas no peito e hoje sentiu necessidade de ir ao médico. Então, não havia nenhum trauma aparente que possa ser a causa da morte. Mas pode ser tanto por causa do impacto quanto por causa de algum mal súbito", declarou.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

