Amanhã, sexta-feira (7) será lançada em Campo Grande a 14ª edição da Dinâmica Agropecuária - a Dinapec, realizada pela Embrapa e Sistema Famasul, que terá como tema as “Soluções para o Agro Sustentável” em 2019. Na ocasião, os organizadores da feira anual, que reúne mais de 3 mil participantes, irão apresentar um novo modelo de negócios: a participação de instituições privadas e parceiras como expositores de produtos e insumos para os integrantes da cadeia produtiva agropecuária.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, a Dinapec proporciona ao setor agropecuário informações e conhecimentos que elevam a produção e a produtividade rural. “Esse é o tipo de evento que reforça o perfil empreendedor e sustentável do produtor rural, colocando em evidência o leque de tecnologias que aumentam a produção, com qualidade e preservando o meio ambiente”.

“Os parceiros e, principalmente, as instituições privadas – como empresas de nutrição animal, pastagens, forragens, insumos e consultorias – vão agregar ao evento por potencializar a reunião de participantes e clientes”, afirma a chefe-adjunta de Transferência de Tecnologia da Embrapa Gado de Corte, Thaís Basso do Amaral.

De acordo com a chefe-adjunta, serão oferecidos 20 espaços para expositores. Os tamanhos variam de 10 x 10m² a 20 x 20 m², com a possibilidade de inclusão de tendas ou stands, e os preços variam em função do tamanho e da localização dos espaços. Insumos agropecuários, implementos agrícolas – tratores, máquinas, colheitadeiras – nutrição animal, sementes de forrageiras, consultoria, geração de energia para a propriedade rural e outras áreas devem ser abordadas pelos expositores do evento.

Entre as atividades oferecidas aos produtores rurais, técnicos, estudantes e empresários da cadeia produtiva que irão formar o público da Dinapec 2019 estão painéis - um espaço para debates sobre temas relevantes para a agropecuária; oficinas – aulas práticas sobre diversos assuntos com duração aproximada de duas horas; e os roteiros tecnológicos, um conjunto de quatro a cinco dinâmicas que abordam aspectos diferentes de um mesmo tema. Os assuntos devem abordar aspectos da produção rural de pequeno, médio e grande porte, discutindo agricultura, pecuária, sanidade animal, novas cultivares e diversas tecnologias voltadas ao incremento sustentável da produtividade no campo.

Os interessados em adquirir os espaços para expositores podem entrar em contato com a Sato Comunicação por meio dos telefones (67) 99254-8807, (67) 99166-2217 ou ainda pelo e-mail [email protected] A Dinapec 2019 acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na vitrine tecnológica da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande.

Confira a programação completa e outras informações no endereço www.dinapec.com/2019 .

Serviço - Lançamento da Dinapec 2019

Quando: 07 de dezembro, sexta-feira

Horário: 08h30

Local: sede do Sistema Famasul na rua Marcino dos Santos, nº 401, bairro Chácara Cachoeira/ Campo Grande (MS)