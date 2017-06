A uma semana do fim de campanha, 60 mil ainda não foram imunizadas contra gripe

A Campanha de Vacinação contra a Gripe termina no próximo dia 9 de junho e faltando apenas uma semana para o encerramento, mais de 60 mil pessoas ainda precisam tomar a dose. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande imunizou, até o momento, 137.034 pessoas do grupo de risco. Este número representa 69,30% do público alvo, que é 197.737.

A Sesau alerta para aqueles que ainda não procuraram as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) para aproveitar esta última semana e receberem a dose da vacina que está disponível em todas as unidades, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. As equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo

Segundo o Boletim de Vacinação (clique para visualizar) divulgado nesta sexta-feira (02) pela CVE – Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica -, os idosos com mais de 60 anos são os que mais se vacinaram, atingindo a marca de 64.135 (80,09%), seguido pelas puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), 1.106, o que representa 63,16% da meta.

As crianças de 6 meses a menores de 5 anos contabiliza 33.568 (60,87%). Já as gestantes somam 5.075 (47,64%) e os profissionais de saúde, 13.059 (56,50%).

Neste ano, o Ministério da Saúde (MS) inseriu os professores no grupo de risco e eles somam 5.949 doses aplicadas. Os indígenas contabilizam 1.034 pessoas enquanto que os portadores de doenças crônicas, 12.006 (55,60%). A população privada de liberdade contabiliza 765 (17,95%) doses aplicadas e os e funcionários do sistema prisional, 489 (43,05%).

“Falta uma semana para o encerramento da Campanha e precisamos atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é 90% do público alvo. Por isso, estamos convocando a população elegível que ainda não se vacinou para procurarem as unidades de saúde e receberem a vacina”, disse a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros.

Quem deve se vacinar?

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

O que é preciso para se vacinar?

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.