Concurso vai premiar melhor frase sobre sobá, em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur) lançaram o Concurso Cultural do Festival do Sobá. O Festival acontece de 10 a 12 de agosto.

As inscrições encerram no dia 13 de julho e podem participar somente estudantes de 3º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino (Reme), matriculados e comprovados. A escola participante deve entregar uma frase, com a temática de valorização do Sobá como símbolo cultural de Campo Grande, que contenha as palavras “Sobá” e “Campo Grande” com intervenção provocada pelo professor em sala de aula. O concurso irá premiar o autor da melhor frase com um notebook.

De acordo com o regulamento, os participantes poderão se inscrever no concurso somente uma vez e concorrer com apenas uma frase.

Cada escola interessada em participar do concurso deverá orientar seus alunos, segundo os critérios estabelecidos no regulamento, sendo que, das cartas confeccionadas com a frase pelos alunos participantes, apenas uma deverá ser enviada para a comissão, representando a escola.

Dúvidas e informações sobre o concurso poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: [email protected] O regulamento do concurso poderá ser obtido no website http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/dowloads. O resultado, com o vencedor, também será divulgado no site.