Gastronomia de MS é destaque em Brasília

Até sexta-feira (8), a gastronomia de Mato Grosso do Sul é destaque em Brasília (DF), durante a Semana da Gastronomia Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac. O evento é realizado todos os meses e nessa edição, do mês de junho, prestigia a culinária sul-mato-grossense.

O objetivo do evento é promover a divulgação dos pratos típicos de cada estado. "É a oportunidade de difundir nossas tradições, com o que temos de mais forte na nossa gastronomia, e também de reforçar nossos valores, como o de levar conhecimento sobre as ações do Senac, da qualificação profissional. Divulgar nossas receitas e pontuar o que fazemos de melhor nas nossas aulas profissionalizantes", explica o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello.

Docentes do Senac MS, Vera Krabbe e Adriano Torres, apresentam o menu com o melhor de nossa terra: pescados, como pacu e pintado, e frutos, como guariroba, banana, baru, bocaiúva, e a típica mandioca-amarela.

Essas influências estão presentes nos cardápios elaborados pelos chefs, que apresentam o conceito de cozinha afetiva por meio de pratos como Pintado à Urucum, Caribéu, Galinhada Pantaneira, Paçoca Pantaneira, Maminha Soleada com Melado Picante e Cupim com Molho de Cerveja Preta e Rapadura.

O evento é realizado nos restaurantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília. Teve início na terça-feira (5), e segue até sexta-feira.