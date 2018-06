JD1 Notícias te leva pra curtir o show do Frejat

Já pensou, curtir um show do Frejat na faixa? Pois é, o JD1 Notícias está com uma promoção que pode te levar pra curtir esse espetáculo.

Para participar basta seguir três regrinhas bem simples e você pode ser o sortudo que irá assistir esse mega show exclusivo, com direito a um acompanhante.

A apresentação será no dia 23 de junho às 21h no centro de convenções Rubens Gil de Camillo. O sorteio será filmado e exibido no facebook do JD1 às 17h do dia 22 de junho.

Quais as regras?

Para participar do sorteio basta:

- Marque cinco amigos que gostam do Barão Vermelho, no post do facebook

- Compartilhe a promoção na sua página do facebook

- Confirme sua presença no evento criado

https://www.facebook.com/events/239379330134404/?ti=as

E pronto, você está participando. Agora é só torcer para ser o sortudo que irá curtir esse show exclusivo.