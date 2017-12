Atletas do taekwondo são premiados na Câmara Municipal

O Prêmio de Melhores do Esporte 2017 foi entregue pelas mãos do Vereador, veterinário Francisco

Os atletas do taekwondo, Luiz Felipe de Almeida Aquino e Viviane Melo Soares, receberam o prêmio de Melhores do Esporte no Município de Campo Grande 2017. O evento de premiação aconteceu na noite de quarta-feira (6) na Câmara Municipal.

O Prêmio de Melhores do Esporte 2017 foi entregue pelas mãos do Vereador, veterinário Francisco. Juntamente aos atletas estavam presentes seus familiares e o interventor da FTKDMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), Fábio Costa.



A Sessão Solene de outorga do Prêmio "Melhores do Esporte" ocorreu no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa das Leis. A indicação foi feita pela Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul pelos seguintes resultados dos atletas:

Luiz Felipe de Almeida Aquino



- Atleta Titular da Seleção Brasileira 2017

- Atleta Titular da Seleção Sul-mato-grossense 2017

- Campeão da Seletiva Aberta 2017

- Campeão Brasileiro 2017

- Campeão do Centro-Oeste Open 2017

- Campeão da Copa do Brasil 2017

- Participação no Campeonato Mundial 2017 no Egito.

Viviane Melo Soares



- Atleta Titular da Seleção Sul-mato-grossense 2017

- Tricampeã do Campeonato Brasileiro 2017

- Campeã do Centro-Oeste Open 2017

- Tricampeã da Copa do Brasil 2017.