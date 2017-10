Fundesporte é parceira de Treino Solidário para atletas de projetos esportivos

Arrecadar recursos para auxiliar pequenos atletas do projeto Velozes do Atletismo e da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac) é o objetivo dos organizadores do Treino Solidário. Na tarde do próximo sábado, a partir das 16h, no Parque das Nações Indígenas, os inscritos participam, com segurança, de corrida e caminhada orientadas por profissionais da Educação Física, com acompanhamento médico e ambulância. A iniciativa de um trio de amigos conta com o apoio da Fundesporte.

Apaixonados por corrida, o médico Magno Coelho Horimoto, a jornalista Neiba Yukime Ota Marinho e a engenheira ambiental Tatiane Lorena Bergamo Santin decidiram realizar o evento beneficente. “O Treino Solidário vai proporcionar aos corredores amadores que façam o bem e, ainda, tenham uma tarde recreativa”, disse Neiba.

Magno destacou o talento dos participantes como incentivo para organizar a corrida. “Eles podem ser campeões no futuro”. A colega Tatiane completou contando sobre a felicidade que o esporte traz aos pequenos. “Escutem os sorrisos, observem os pés descalços e a expressão de alegria!”, disse ao gravar um vídeo no projeto das Moreninhas.

A inscrição é R$ 30,00 e todo valor arrecadado será revertido às entidades para aquisição de calçados e equipamentos para melhorar o atendimento prestado às crianças. Os 300 primeiros inscritos recebem kit com camiseta.

A Fundesporte apoia o evento com camisetas, medalhas e auxilia na estrutura. Ainda há a parceria da Sanesul, Águas Guariroba, Comércio de Bananas Campo Grande, Clínica Activité, Academia Fitness, Neo Esporte, Proncor e Grafiqx e voluntários dos grupos de corridas Percurso Livre e Kamikaze.

Inscrições pelo aplicativo KMais ou pessoalmente na Academia Fitness e na Clínica Activité. Mais informações: 99205-6027.