Novo e Corumbaense farão a final do Campeonato Sul-mato-grossense

Os dois times já tem as vagas garantidas na Copa do Brasil e Série D, em 2018

O Campeonato Sul-mato-grossense Company de 2017 já conhecem os seus finalistas. Os times do Corumbaense e o Novo reeditarão a final do Estadual série B, em 2012, em dois jogos eletrizantes. A Primeira partida está marcada para o próximo domingo (30), no estádio do Morenão, em Campo Grande. O jogo de volta é dia 7 de maio, no Arthur Marinho, em Corumbá.

Operário 1x3 Corumbaense

Jogando na Capital, o Corumbaense mostrou superioridade e conseguiu reverter o resultado que dava ao Operário a vantagem de perder por pelo menos 1 gol de diferença. No Morenão, o time de Corumbá venceu o Operário por 3 a 1. Os gols foram de William, Rodrigo e Juninho para o Galo carijó da cidade branca. Já Rodrigo Gral descontou para o Galo da Capital.

O Corumbaense fará a sua terceira final de Estadual. Em 1984 venceu o Douradense e em 1987 perdeu para o Comercial. Já o Oprário disputará a vaga na Copa Verde contra o Sete de Setembro, que empatou contra o Novo, mas com a derrota no primeiro jogo perdeu a chance de ir para a decisão.

Novo 0x0 Sete de Setembro

Pela primeira vez em sua história, o Novo arranca um empate contra o Sete, fora de casa e avança para a final do Estadual 2017. Depois de chegar à semifinal do torneio também pela primeira vez, agora o novato clube da Capital alcança o feito inédito e fará a sua primeira final em seis anos de existência.

No primeiro jogo, em casa , o Novo venceu a equipe de Dourados por 1 a 0, com gol de Vilmar. Precisando apenas de um empate, o novato de Campo Grande foi até o Douradão e conseguiu segurar um empate histórico, garantindo o passaporte para a final.

Nesta segunda-feira (24), as 14h,os clubes finalistas e os que disputarão a vaga na Copa Verde, se reunirão na sede da Federação de Futebol (FFMS), para debater sobre os jogos decisivos.

O jogo entre Operário e Sete de Setembro serão nos dias 29 de abril e 6 de maio, com o primeiro jogo no Douradão e o segundo no Morenão.

O Novo e o Corumbaense já garantiram a vaga para a Copa do Brasil e o Campeonato da série D, em 2018.