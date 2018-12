Motorista do veículo, um homem de 38 anos, apresentou nervoso com a abordagem

Foi recuperada nesta sexta-feira (14) uma caminhonete roubada no km 315 da BR-163, a ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante uma fiscalização de rotina, a equipe policial abordou uma caminhonete S10, de cor branca, com placas aparentes de São Paulo. O motorista do veículo, um homem de 38 anos, apresentou nervoso com a abordagem, entrando em contradições sobre os motivos da viagem.

Os agentes fizeram, então, uma consulta aos sinais de identificação da caminhonete e observaram que suas placas eram falsas. O veículo era emplacado em Rio Claro, interior de SP, onde possuía ocorrência de roubo.

O condutor declarou ter pegado o automóvel em Campinas e deveria levar até Ponta Porã, onde receberia a quantia de mil reais pelo transporte. O preso e a caminhonete foram entregues à Polícia Civil de Rio Brilhante.