Na tarde de domingo (21) policiais militares prenderam, em Dourados, o homem que matou um idoso, no Assentamento Esperança, em Sidrolândia. O crime ocorreu no sábado (20).

De acordo com informações do Dourados News, Marcelo Alves Pael, 41 anos, morador de Fátima do Sul, trafegava em uma moto pela rua 7 de Setembro, no Parque das Nações, quando ocorreu a abordagem.

Apresentando nervosismo, ele tentou dar outro nome à polícia. Diante de mais questionamentos, Marcelo confirmou ter assassinado João Edécio Gomes Pereira, 61 anos, com dois golpes de machado na cabeça.

Marcelo disse aos policiais que ambos estavam no local e discutiram. Em seguida, pegou o machado e desferiu os golpes, arrastando o corpo e jogando em um buraco nas proximidades, fugindo com o veículo, de propriedade de João.

Apesar da versão contada pelo autor do crime, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, crime pelo qual ele acabou indiciado.

Idoso assassinado no Assentamento Esperança, em Sidrolândia.

Foto: Arquivo Pessoal/Facebook