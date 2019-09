Brasil exportará frutas, castanhas e ovoprodutos para a Arábia Saudita

Depois de dois dias de reuniões e negociação, a ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, informou nesta terça-feira (17) a abertura de exportação de castanha, frutas e ovoprodutos do Brasil para a Arábia Saudita.

Tereza Cristina destacou que, em todas as reuniões, sentiu a boa vontade dos sauditas para continuar o trabalho no Brasil, com a abertura de novos mercados. “Acabamos de receber a notícia da abertura de exportação de castanha do Brasil para a Arábia Saudita, um produto muito consumido e eles poderão apreciar as castanhas brasileiras. Também frutas em geral e ovos produtos, feitos a partir do ovo, com exceção do ovo fresco, por enquanto”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Agora, segundo a ministra, o próximo passo é cadastrar as empresas que queiram exportar e, imediatamente, estar pronto para exportação. “São boas notícias e outras também virão”, concluiu a ministra.

